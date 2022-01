Begge drapssiktede i Haugesund anker varetekt

Det opplyser de drapssiktedes forsvarere til NTB.

– Fengslingen er anket, og jeg vil levere begrunnelsen i dag. Vi mener det ikke er tilstrekkelig bevis som knytter min klient til stedet og til handlingen, sier advokat Helene Haugland til NTB.

Hun er forsvarer for en britisk 20-åring som mandag ble varetektsfengslet i fire uker, siktet for medvirkning til knivdrapet natt til 1. januar i Haugesund. Briten ble pågrepet sammen med en 23 år gammel norsk mann, som han var på besøk hos nyttårsaften, og som også er siktet for medvirkning til drapet.

Begge de siktede nekter befatning med drapet og nekter straffskyld. Den norske 23-åringen forsvares av advokat Ben Einar Grindhaug. Også 23-åringen har anket slutningen om varetekt i fire uker til Gulating lagmannsrett, får NTB opplyst tirsdag.

Pågripelsen av mennene skjedde på bakgrunn av vitneforklaringer på stedet, men ingen av de to siktede har erkjent noen tilknytning til hendelsen. Drapet på 28-åringen skjedde utendørs i forbindelse med at det skulle skytes opp nyttårsraketter. Det skal ikke være noen forbindelse mellom de siktede og den drepte.





