Kjørte på syklist og stakk av: – Politiet ber fører og vitner melde seg

Klokken 23.15, søndag kveld, fikk politiet melding om at det hadde vært et trafikkuhell mellom en syklist og et kjøretøy i rundkjøringen ved Rogaland Teater, i Stavanger.

Kjøretøyet, en rød pizzabil, med ukjent registreringsnummer, stakk fra stedet i retning Madlaveien.

Deler av støtfangeren falt av kjøretøyet i sammenstøtet.

Syklisten, mann i slutten av 20 årene, ble kjørt til legevakten av et vitne. Han var bevisst, men skadeomfanget er ukjent.

Politiet ønsker å komme i kontakt med fører av det aktuelle kjøretøyet eller eventuelle vitner.