Brøt seg inn på stadion og stjal øl og antibac

Den 38 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for sju tyverier, ett heleri, to tilfeller av uberettiget adgang, to tilfeller av oppbevaring av narkotika, en ordensforstyrrelse og ett mindre tyveri.

Blant annet brøt han seg inn på SR-Bank Arena 19. august i fjor. Utbyttet ble fem iPader.

30. august i fjor, omkring klokken 02.45 brøt han seg på nytt inn i SR-Bank Arena, og denne gangen fikk han med seg 22 ølbokser og en flaske med Antibac.

13. oktober i fjor, omkring klokken 03,30, var han på nytt inne på SR-Bank Arena. Denne gangen ble utbyttet 16 ølbokser, en flaske med Antibac og diverse kioskvarer.

Ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett har han også brutt seg inn og stjålet fra andre butikker/bedrifter i distriktet i løpet av fjoråret. Retten kom også til at han skulle dømmes for nasking fra en dagligvarebutikk i Sandnes 24. juni i fjor. Der ble utbyttet seks bokser med øl, en pakke med fargeblyanter og en fyrstekake.

11. og 15. oktober i år oppbevarte han også henholdsvis, 18,5 og to gram amfetamin.

Når det gjaldt straffeutmålingen viste retten til at gjenstandene som var stjålet var verdifulle og at det var snakk om omfattende tyverier i en periode på omkring åtte måneder.

«Hyppigheten av forholdene viser at siktede har hatt et fast forsett og et systematisk handlingsmønster knyttet til vinningslovbruddene. Det må etter rettens mening tillegges vekt i skjerpende retning», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 110 dager der han får fradrag for 34 dager i varetekt.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]