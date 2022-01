Tiltalt for AAP-svindel mot Nav

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot en 44 år gammel mann fra Sandnes.

I perioden fra 6. august 2018 til 13. oktober 2019 skal han ha sendt meldekort til der han skal ha opplyst at han hadde arbeidet 784 timer.

Ifølge tiltalen har han i realiteten jobbet 1580,5 timer.

«Meldingene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig betaling av arbeidsavklaringspenger (AAP) med i alt kr 70 622,-, hvilket medførte tap eller fare for tap for Nav med tilsvarende beløp», heter det i tiltalen.

Tiltalen lyder også på at skriftlig eller muntlig å ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 31. januar 2022.

