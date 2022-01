Politiet fikk melding om saken klokka 1.28 natt til lørdag. Politiet og ambulanse var raskt på stedet. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død rundt klokka 2.10.

– To personer ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etter at politiet ankom. Disse er siktet for henholdsvis drap og medvirkning til drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

De pårørende er varslet.