Tatt for fart – mistet førerkortet

Den 43 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sandnes tinghus.

6. oktober i år, omkring klokken 17.50, kjørte han bil på Hunnedalsveien ved Ragsvatnet i Gjesdal. Her ble farten hans målt til 123 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen er 80 kilometer i timen på stedet. Sør-Rogaland tingrett kom til at 43-åringen hadde handlet som beskrevet i siktelsen og at han i det minste hadde handlet uaktsomt.

Retten kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 12.500 kroner, subsidiært 25 dagers fengsel.

Påtalemyndigheten har også lagt ned påstand om at 43-åringen skulle miste førerretten i seks måneder.

43-åringen forklarte i retten at han trenger å ha førerrett i forbindelse med fritid og i særlig grad i forhold til jobben. Retten har også fått oversendt uttalelse fra siktedes arbeidsgiver som beskriver siktedes behov for førerrett i jobbsammenheng.

«Retten er ut fra siktedes forklaring ikke i tvil om at det medfører praktiske vansker for siktede å være uten førerrett. Slik retten vurderer det, framstår imidlertid ikke den virkning tap av førerretten vil få for ham som vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes», heter det i dommen.

I den forbindelse ble det vist til en lagmannsrettsdom der det heter blant annet følgende:

«Til dette bemerker lagmannsretten at det spesielt for yrkessjåfører må stilles særlige krav til aktsomhetsnivået i trafikken. Det vil gjelde generelt at alle yrkessjåfører på samme måte som andre som er avhengig av bil i sitt yrke, vil bli hardt rammet dersom de må la bilen stå».

Dermed kom retten til at 43-åringen skulle miste førerretten i seks måneder regnet fra 6. oktober i år.

