Skal ha blitt tatt for kjøring uten førerkort fire ganger på ni dager

Det er politiadvokat Tor Arvid Bruskeland som har tatt ut tiltale mot en 73 år gammel mann fra Sola.

Den lyder på at han 18. august i år, omkring klokken 11.45, skal ha kjørt bil på Sola til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

19. august i år, omkring klokken 13.15, skal han på nytt ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort. Denne gangen skal han ha kjørt på Sandesletta på Sola.

26. august i år, omkring klokken 11.40, skal han ha kjørt bil på Solakrossvegen uten å ha gyldig førerkort.

Også den 27. august i år, omkring klokken 13.56 skal han ha kjørt bil i Solakrossen uten å ha gyldig førerkort.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 11. februar 2022.

