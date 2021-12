Slo mann i ansiktet på ferjekai fordi han hadde snakket om kjæresten hans

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

2. mai i år, i tidsrommet etter midnatt, slo han en mann i ansiktet med knyttet hånd i ansiktet slik at vedkommende fikk et kutt under venstre øye. Hendelsen fant sted på Mekjarvik ferjekai i Randaberg.

Retten kom til at kroppskrenkelsen 19-åringen skal dømmes for ligger i øvre sjikt, men at det ikke er ført bevis for at fornærmede var bevisstløs som følge av voldsbruken. Retten viste også til at det var snakk om minst to knyttneveslag mot fornærmedes ansikt, og at fornærmede falt i bakken og 19-åringens voldsbruk kunne ført til mer alvorlige konsekvenser.

«Retten viser til at skadepotensialet er stort med slike voldshandlinger. Det vises videre til at handlingen skjedde mellom ungdommer i forbindelse med fest og alkoholbruk. Allmennpreventive hensyn har stor betydning ved denne type voldsbruk. Volden skjedde ikke helt tilfeldig mot fornærmede. Det hadde vært tidligere kontakt mellom siktede og fornærmede i forhold til fornærmedes uttalelser om siktedes kjæreste. Fornærmedes uttalelser kan likevel ikke anses som slik provokasjon som kan tillegges vekt i formildende retning ved straffutmålingen. Retten viser da særlig til at det dreier seg om utsagn som fornærmede hadde kommet med lang tid i forveien, og at det ikke hadde vært noen kontakt mellom dem på festen før siktede slo fornærmede», heter det i dommen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til fengsel i 27 dager og han ble også dømt til å betale fornærmede 675 kroner i erstatning.

