Klokken 17.36 onsdag ettermiddag ble en bil stanset av politiet på E39, Forus.

Ifølge politiet framsto mannen som påvirket og blåste over lovlig verdi.

– Han hevdet for øvrig at han kun hadde drukket saft, skriver politiet på Twitter, som videre opplyser at mannen blir sendt videre for å ta blodprøver.