Klokken 09.00 fikk politiet melding om innbrudd i en restaurant i Pedersgata i stavanger.

- Rotet rundt og stjålet kontanter. Patrulje har vært på stedet og gjort sine undersøkelser, skriver politiet på Twitter.

De opplyser videre at det foreløpig er uvisst hvordan gjerningspersonen(e) kom seg inn i restauranten, og at det er et mindre pengebeløp som er stjålet.