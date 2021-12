Hadde amfetamin

Den 37 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden søndag 24. mai 2020 til mandag 25. mai 2020 i Stavanger og i hans bolig i Sandnes oppbevarte han til sammen 65,57 gram amfetamin, hvorav 60,34 gram med en styrkegrad på 15 % ble oppbevart på hans person og 5,23 gram (4,68 gram pluss 0,55 gram) ble oppbevart på hans bopel.

«Når det gjelder mengden amfetamin siktede skal dømmes for å ha oppbevart, viser retten til at siktede forklarte i retten at han hadde fått beskjed om at pakken inneholdt 50 gram amfetamin. I realiteten inneholdt den 60,34 gram. Ettersom siktede har erkjent straffskyld for befatningen med narkotikaen, får dette kun betydning for straffutmålingen», heter det i dommen.

Retten la også vekt på at deler av amfetaminet hadde lav styrkegrad, at saken var blitt svært gammel og 37-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 100 dager.

