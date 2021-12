Tatt med promille

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Natt til 22. august i år, omkring klokken 04.30, kjørte han bil på Mariero i Stavanger mens han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 05.47 samme natt viste en promille på 1,42. Retten kom til at 23-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

«Siktedes promille ble målt til 1,42 kort tid etter kjøringen fant sted og det er altså snakk om en beruselsesgrad i det øvre sjiktet av det ovennevnte intervallet. Det er ikke opplyst at tiltalte rent faktisk skapte noen risikosituasjoner utover den tilstanden han var i. Vitne uttalte imidlertid at siktedes bil kjørte raskt inn på parkeringsplassen og at siktede kom sjanglende ut av bilen. Promillenivået til siktede var såpass høyt at det kraftig reduserer den årvåkenheten som kreves av en bilfører. Retten er på denne bakgrunn enig med påtalemyndigheten i at kjøringen som utgangspunkt tilsier en straff på fengsel i 28 dager», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 23-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen satt til 23 dager ubetinget fengsel.

Retten kom også til at han skulle dømmes til å betale en bot på 61.337 kroner og han mistet også førerretten i to år regnet fra den 22. august i år. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

