Kolliderte med mur i pillerus

Den 37 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. august i fjor, omkring klokken 19.36, kjørte han bil i Sandnes mens han var påvirket av narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Kjøreturen endte med at 37-åringen kolliderte med en mur med den følge at det oppstod skade på muren, en postkasse som hang på muren, beleggningsstein og egen bil.

«I skjerpende retning legger retten vekt på at kjøreturen endte i et trafikkuhell, hvor siktede kjørte inn i et privat gårdsrom», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 37-åringens uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel, uten at 37-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 40.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år regnet fra dem 27. august i fjor. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

