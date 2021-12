Utested gikk konkurs

Selskapet bak utestedet Tweed har gått konkurs. Foto: Tore Bruland (Tore Bruland)

Det var firmaet Rmh Stavanger AS som var i Stavanger tinghus og begjærte at sitt bo ble tatt under rettens behandling som konkursbo. Det var styret i selskapet som hadde besluttet å begjære oppbudet.

Rmh Stavanger AS har holdt til i Kongsgårdbakken 3 i Stavanger og har drevet utestedet Tweed - Food & Sports.

Fimaet omsatte for 47.000 kroner i fjor og fikk samme år et negativt resultat på 909.000 kroner.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnvent som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 1. februar i år.

