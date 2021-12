Mandag formiddag fikk Sør-Vest politidistrikt melding om brannutvikling i en søppelbil i Ståle Kyllingstads vei i Sandnes.

De informerer om at det var noe røyk på stedet, men at det ikke var fare for spredning.

– Tilsynelatende har brannen trolig startet i en container, som søppelbilen har tømt på ruten, skriver politiet.

Nødetatene rykket ut, og brannmannskapene har slukket brannen.

Politiet vurderer opprettelse av sak.