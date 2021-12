Hostet mann i ansiktet og sa at hun hadde korona

Den 22 år gamle kvinnen erkjente straffskyld for de aller fleste postene i tiltalen da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

29. desember i fjor stjal kvinnen et kamera fra et kjøpesenter på Jæren som hun skulle gi i gave til søsteren. Hun ble stanset av betjeningen i den aktuelle butikken som tilkalte assistanse. En vekter kom til stedet og spurte kvinnen om hun vil være med på kontoret og skrive under på en anmeldelse.

22-åringen rygget bakover og sprang fra stedet, men vekteren tok henne igjen på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret. Her hostet 22-åringen vekteren i ansiktet og sa at hun hadde korona. Hun sa også «gratulerer, nå fikk du 14 dagers fri fra jobb» eller lignende. Da vekteren forsøkte å få henne inn i kjøpesenteret ropte hun «voldtekt» flere ganger.

«I den konkrete vurderingen har retten særlig lagt vekt på tiltaltes uttalelse om at hun hadde Corona, og deretter hostet vekteren opp i ansiktet flere ganger og viste til at han nå hadde sikret seg 14 dager fri. Etter rettens syn er det ikke tvilsomt at en slik handlemåte er moralsk forkastelig, særlig siden det skjedde under en pågående pandemi, med store begrensninger på sosial kontakt og med klare restriksjoner ved smitte», heter det i dommen.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]

Stjal fra elever

16. april i år stjal hun også fem bærbare datamaskiner og andre gjenstander fra en garderobe i forbindelse med at skoleelever hadde undervisning i en idrettshall på Jæren.

16. februar i år oppbevarte hun også 8,69 gram amfetamin i en bolig i Sandnes.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at hun skulle dømmes for fire bedragerier på nett der hun solgte en Apple TV og et skjermkort, der kjøperne betale for varen, men ikke fikk den levert.

Etter en samlet vurdering kom retten til at fengsel i 90 dager var en passende straff. Hun ble også dømt til å betale erstatning til dem hun har bedratt, men ble frifunnet fra kravet om saksomkostninger.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]