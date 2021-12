Etterforsker mulig voldsepisode etter at mann blødde fra hodet

Like før midnatt 1. juledag kunne politi og helse melde at de var på vei til Grannes, etter at det hadde kommet inn melding om en mann som blør fra hodet.

Det var først uklart hva som hadde skjedd med mannen. Han ble tatt med i ambulanse til sykehuset mens politiet startet undersøkelser på stedet.

[ Jakt på saftig hamburger endte med saftig bot ]

Politihund søkte seg fram

Noe senere kunne operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt melde at en mann 30-årene er pågrepet etter hendelsen.

Videre kunne politiet opplyse at en hundepatrulje har gått spor og politiet har tatt seg inn i leilighet.

– Etterforskningen tyder på at det har skjedd en voldshendelse i denne leiligheten. Det var en kvinne og en mann i denne leiligheten, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Saken etterforskes videre.

[ Fant båt i Stavanger - etterlyser eier ]