Tatt i 88 km/t i 60-sone da kona ringte og sa at datteren var syk

Den 30 år gamle mannen erkjente straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus.

2. september i år, omkring klokken 20.25, kjørte han bil i Sola. I den forbindelse målte politiet farten hans til 88 kilometer i timen i 60-sone.

I retten forklarte han at han ikke bestrider målingen som ble gjort av hans fart, og er enig i at fartsgrensen på stedet var 60 km/t – og at det var uaktsomt av ham å kjøre så fort. Han forklarte også at da fartsovertredelsen skjedde var han på vei hjem fra jobb. Kona ringte og fortalte at datteren var syk. Hun sa at de måtte skyndte seg til sykehuset fordi datterens tilstand var ganske alvorlig. Datteren hadde problemer med pusten. Etter hvert fant de ut at datteren var redd for noe, og at det var derfor hun slet med å puste. Han forklarte også at det på internett sto at det kan skje med små barn, og det ble derfor ikke aktuelt å dra til sykehuset.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 30-åringen skulle dømmes til å betale en bot på 10.500 kroner.

Han mistet også dømt til kjøreforbud i Norge i seks måneder.

