Prøvde å unngå førerkortbeslag og forklarte at han får vondt i ryggen av å sykle til arbeid

21. august i år, omkring klokken 01.32 ble 27-åringen stoppet av politiet etter at han hadde kjørt en motorsykkel i 112 kilometer i timen i 70-sone i Jærvegen i Hå.

For dette har han fått et forelegg, som innebærer førerkortbeslag, som han har nektet å vedta. Dermed har saken gått til Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Der erkjente han straffskyld. Aktor la ned påstand om at han skulle dømmes til å betale en bot på 15.000 kroner, samt at 27-åringen skulle miste førerretten i ni måneder og må avlegge praktisk førerprøve på nytt.

«Tiltalte mener han rammes hardere enn andre som følge av tapet. Innvendingen hans retter seg mot at han får vondt i ryggen av å sykle til arbeid, på grunn av en ryggskade han fikk i januar i år», heter det i dommen.

Retten viste til at 27-åringen har tre kilometer å sykle til arbeidsstedet.

«Retten anser hans ryggplager som lite konkretiserte. Samlet sett er det klart nok for retten at hans ulemper ikke gjør tap av førerretten «vesentlig mer byrdefullt» for ham enn for andre i hans situasjon», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 15.000 kroner og mistet førerretten i ni måneder.

