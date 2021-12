Promillekjørte for å hente datteren som var på byen

Den 48 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

21. november i år, omkring klokken 02.13 kjørte hun bil til tross for at hun var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av henne klokken 02.44 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,51 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,02.

«Retten legger i skjerpende retning vekt på at siktede skulle kjøre til og fra Stavanger sentrum, og at hun allerede hadde kjørt om lag to kilometer da hun ble stanset. Det var dermed ikke snakk om en kort distanse. Kjøringen fant imidlertid sted natt til søndag, når det erfaringsmessig er lav aktivitet på veiene», heter det i dommen.

Retten la også vekt på at kvinnen hadde kjørt med relativ høy hastighet, men at det ikke var ført bevis for at hun brøt fartsgrensen.

I dommen kommer det fram at 48-åringen kjørte fordi hun ønsket å få datteren sin hjem fra byen.

«Etter rettens syn kan det ikke vektlegges i formildende retning at siktede ønsket å få fraktet hjem datteren sin fra byen. Selv om hun hadde hatt en dårlig opplevelse med en drosjesjåfør som ba om forskuddsbetaling, mener retten at siktede burde ha løst situasjonen på en annen måte – for eksempel ved å finne en annen drosje, en alternativ sjåfør eller lignende. Datteren var ikke i noen farlig eller truende situasjon», heter det i dommen.

Samtidig fikk hun noe strafferabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 17 dager og 10.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i 21 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

