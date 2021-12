Kjøpte inn hasj for vond rygg

Den 33 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han han møtte i Stavanger tinghus.

13. mars i fjor var politiet hjemme hos ham. I den forbindelse ble det funnet 2,5 gram kokain og omkring 100 gram hasj.

33-åringen forklarte i retten at han hadde vært sykmeldt i en periode på grunn av en ryggskade. Han hadde mye vondt og ønsket å røyke hasj for å døyve smertene. Han kjøpte inn en større mengde, men tre ulike typer hasj, for å slippe å kjøpe mange ganger. Alt var til eget bruk. Kokainen var blitt liggende siden nyttår, og han hadde tenkt å bruke det gjennom hele året. Han visste at dette var ulovlig. Han hadde brukt hasj den 13. mars 2021 da ransakingen skjedde.

«Etter en helhetsvurdering er derfor retten kommet til at det er riktig å gi siktede en betinget straff. Retten kan ikke se at oppbevaringen av en mindre mengde kokain endrer vurderingen. Dette var også ment for eget bruk. Retten har videre sett hen til at siktede har tilstått forholdene», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 45 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

