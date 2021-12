Mekket, drakk og testet mopeden etterpå

Mannen i 50-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. august i år, omkring klokken 22.30, kjørte han moped i Stavanger mens han var påvirket av alkohol. Kjøringen endte med at han krasjet i en fortauskant og slo hodet i bakken. En blodprøve tatt av klokken 00.07 viste promille på 2,01.

Mannen forklarte i retten at han tidlig på ettermiddagen denne dagen drakk en sekspakning med øl samt en kvart liter vodka. Denne dagen mekket han også på mopeden og bestemte seg etterpå for å prøve den. På dette tidspunkt var siktede påvirket og han var klar over dette. Han kjørte fra garasjen og en runde i nabolaget på 200 meter. I forbindelse med at han snudde og skulle tilbake kom han borti fortauskanten med forhjulet og falt av mopeden. Han hadde ikke hjelm på seg. Det kom personer til stedet som varslet ambulanse og politi.

«Ved straffeutmålingen legges det i skjerpende retning vekt på at siktede kjørte med høy promille. Som det framgår av de nevnte forarbeidene til veitrafikkloven øker risikoen ved kjøring dramatisk ved promiller over 1,5. Denne risikoen materialiserte seg også ved at siktedes kjøring resulterte i et uhell. Siktede falt av mopeden i forbindelse med at mopeden kjørte inn i fortauskanten. Han slo hodet i fortauskanten. Siktede kjørte uten hjelm. Det er også straffeskjerpende at kjøringen foregikk i et boligområde på et tidspunkt hvor det var mørkt og dårlig sikt» heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen satt til 22 dager ubetinget fengsel og 41.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to å og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

