Tatt for fart – hadde glemt at det var fotoboks på stedet

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. juni i år, omkring klokken 03.30, kjørte han i Finnfast. Her ble farten hans målt til 73 kilometer i timen i 60-sone.

21-åringen forklarte det er en stund siden, men han husker ganske tydelig at han kjørte med en passasjer om natten. Han skulle kjøre vedkommende hjem. Som regel er det lett å få med seg skilt, kameraer og lignende i trafikken. Kameraet kom like etter en rundkjøring inne i tunnelen, så han hadde glemt at kameraet var der. Han ble distrahert på grunn av snakkingen med passasjeren. Idet han kjørte forbi kameraet, så han at det blinket.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at 21-åringen skulle dømmes til en bot på 4050 kroner og tap av førerretten i seks måneder.

Når det gjaldt førerretten kom retten til at påtalemyndigheten har gjort en feil og at 21-åringen skulle hatt førerkortet sitt tilbake 11. november i år. Retten kom også til at dette skulle få betydning for straffen og dømte ham til å betale en bot på 3000 kroner.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]