Flere biler involvert i trafikkulykke

Klokken 16.27 melder Sør-Vest politidistrikt om en trafikkulykke på E39, ved Diagonalen i sørgående retning.

Ifølge politiet skal det være snakk om en kjedekollisjon med flere biler involvert, men det er ikke meldt om personskade.

Trafikken står stille og like over klokken 16.30 melder politiet at nødetatene er på vei til stedet. Mannskap fra Schankeholen stasjon rykker ut.

Klokken 16.48 melder Vegtrafikksentralen at ett felt er stengt på E39 Stavanger i retning Sandnes, ved avkjøring til fylkesveg 510 Nesbuvegen.

Saken oppdateres.