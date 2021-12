Et kjøretøy ble avskiltet på stedet – og et kjørte rundt uten kjennemerke

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Under kontrollen ble det skrevet ut fem kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

Alle 57 kjøretøyene, som var innom kontrollplassen, ble kontrollert for om dekkutrustningen var i orden.

Et kjøretøy ble avskiltet på stedet grunnet manglende EU-kontroll.

En fører fikk 3000 kroner i gebyr for kjøring uten at kjennemerke var på kjøretøyet.

En tilhenger fikk bruksforbud grunnet problemer med bremselysene.

Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, tre av de kontrollerte fikk gebyrer for brudd på kjøretiden og tre av de kontrollerte fikk advarsler for mindre alvorlige brudd.

