Må betale 5100 kroner for å ha kjørt i 60 km/t i 50-sone

I utgangspunktet har 36-åringen fra Jæren fått et forelegg for å ha kjørt for fort. Dette har han nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken nylig var oppe i Sandnes tinghus.

Søndag 14. juni i fjor klokken 00.15 i kjørte han bil på Ganddal ved Telefonvegen i retning mot Egersund i Sandnes kjørte han en personbil med en hastighet av 60 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 50 km/t.

I bevisvurderingen la retten vekt på et framlagt bilde fra automatisk trafikkontroll (ATK) og passbilder, samt et vitnes forklaring om saksgangen og identifikasjonsarbeidet. Videre er vektlagt kjøretøyinfo, som viser at bilen er registert på 36-åringen.

«Det er ikke tvilsomt at tiltalte kjørte i 60 km/t i 50-sone på tidspunktet som angitt i forelegget, og at han har handlet i det minste uaktsomt. Det er fra bildene utvilsomt at tiltalte var føreren», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle betale en bot på 2100 kroner. I tillegg ble han dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

[ Utested ble slått konkurs av Skatteetaten ]