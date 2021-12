Blodig mann i bar overkropp løp etter jenter – måtte rømme opp i lekestativ for å slippe unna

41-åringen møtte ikke da saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tinghus.

Retten kom til at saken skulle fremmes for det og fant det bevist at 41-åringen rundt klokken 15.45 lørdag 14. august 2021, befant seg sammen med bekjente ved Jernbanelokket i Stavanger sentrum. Tiltalte inntok alkohol og var beruset. Fornærmede sto sammen med en venninne ved inngangen til en butikk samme sted. Fornærmede var 15 år, og var uten noen kjennskap eller forbindelse med tiltalte.

«Tiltalte gikk uten foranledning opp til henne mens hun sto med ryggen vendt mot ham, og grep tak i en av hennes rumpeballer og klemte til. Fornærmede ble skremt og forsøkte å flykte unna ved å rygge inn i butikken. Tiltalte forfulgte henne og tok på ny tak rundt en av hennes rumpeballer og klemte til. Fornærmede kom seg etter dette inn i butikken og bak kassen. Hun kontaktet betjeningen som varslet vekter. Vekter kom straks til stedet. Han tok kontakt med tiltalte og varslet politiet, som kom etter kort tid. Tiltalte ble avhørt på stedet og deretter pålagt å fjerne seg fra sentrum av politiet», heter det i dommen.

Rundt kl. 18.15 samme ettermiddag parkerte en mann sammen med sin mor på Storhaug i Stavanger. 41-åringen kom da opp til bilen og tok tak i dørene for å åpne dem. Han lyktes ikke siden bilen hadde innfelte håndtak. Mens han holdt på med dette og banket på vinduene, kom to jenter på rundt elleve år forbi på sparkesykler. Tiltalte ropte opp og løp etter dem.

«Han var da blodig og i bar overkropp. Jentene rømte med tiltalte etter i rundt 100 meter før de løp inn på en lekeplass og opp i et lekestativ. Her var det andre voksne til stede, og tiltalte fortsatt videre», heter det i dommen.

Politiet ble varslet og var på stedet i løpet av kort tid. Da de kontaktet 41-åringen ble han sint og uttalte til de tre politibetjentene at de skulle skytes og/eller drepes før han løp videre. I forbindelse med at han ble pågrepet skal han ha forsøkt å sparke den ene politibetjenten før han ble satt i arresten.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 41-åringen er dømt for vold ved en rekke anledninger tidligere. Denne gangen kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 90 dager.

[ – Sa at han ville p*** og at han hadde stor p*** ]