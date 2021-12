Mann gikk på toglinjen

Den 35 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

6. juni i fjor, litt før klokken 22.00, var 35-åringen på vei hjemover. Han gikk da langs toglinjen i sørgående retning like utenfor Stavanger politistasjon. Alle tog på vei sørover og nordover, ble stanset i påvente at skinnegangen var ryddet for fotgjengeren. Kamera på stedet var tilgjengelig for å følge 35-åringens bevegelser.

«Etter melding via operasjonssentralen, påtraff en patrulje tiltalte langs skinnegangen og forsøkte å få ham til å fjerne seg fra toglinjene. Han etterkom ikke politiets anmodning og besvarte tilsnakk med høylytte rop. Han ville ikke samarbeide med politiet til tross for flere oppfordringer og til tross for at han ble foreholdt at han oppholdt seg på togskinnene. Tiltalte satte seg da politiet forsøkte å pågripe ham, kraftig til motverge, spente og slo og var svært aggressiv», heter det i dommen.

Det var fire polititjenestepersoner til stede da det oppsto et basketak. I forbindelse med dette bet han en politibetjent i låret og ville ikke slippe taket. Politibetjenten slo 35-åringen i ansiktet på venstre side og det ble benyttet pepperspray. Basketaket varte i noen minutter før politiet fikk kontroll på tiltalte. 35-åringen sparket også en annen politibetjent i låret og brystet.

Hadde brukt GHB

Det ble funnet omkring en desiliter GHB på 35-åringen og en blodprøve ha senere vist at han var ruset på dette.

35-åringen har forklart at han husker han var på vei hjem og at han befant seg bak et gjerde. Han vet han hadde inntatt GHB, men husket verken hvor han gikk eller hva som skjedde da han traff på politiet.

11. november i fjor hadde han også seks narkotiske tabletter og 21,4 gram amfetamin i en bil.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken har blitt svært gammel. I mars i fjor ble 35-åringen dømt til ett års fengsel som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et narkotikaprogram.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han nå er i en rehabiliteringssituasjon og at soning av en fengselsstraff vil være uheldig for ham. Retten kom derfor til at utmåling av straff skulle unnlates. Samtidig ble prøvetiden for dommen fra mars i fjor utvidet fra to år til to år og tre måneder.

Han ble også dømt til å betale 6000 kroner i oppreisningserstatning til politibetjenten han bet i låret.

