Kolliderte med sparkesyklist, politiet ville ta førerkortet, men fikk det ikke

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten til en kvinne i 60-årene og at siktedes førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot henne er endelig avgjort, dog ikke ut over den 1. februar 2022.

Ifølge siktelsen skal hun 1. november 2021 klokken 15.20 i Verksgata 2 i retning sentrum i Stavanger kjørt bil uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet hun ikke hadde tilstrekkelig oversikt over trafikkbildet slik at hun ikke i tide ble oppmerksom på en kvinne som kom på sparkesykkel og kjørte inn i henne når hun var i midten av fotgjengerfeltet med den følge at hun falt og fikk vondt i hodet.

Kvinnens førerrett ble midlertidig tilbakekalt og førerkortet ble samme dag beslaglagt. Kvinnen samtykket til dette, men trakk senere samme dag tilbake dette samtykket.

Kvinnen har forklart at hun kjørte veldig sakte mot fotgjengerovergangen ved Magasin Blaa. Hun så til venstre og så at det var personer som var på vei til å gå over fotgjengerfeltet, men de var så langt borte på grunn av to kjørefelt i hver retning pluss midtfelt, og derfor trengte hun ikke stoppe. Hun så deretter til høyre, men det kom ingen derfra. Plutselig var sparkesyklisten på venstre hjørne av bilen. Sparkesyklisten traff bilen på venstre side omtrent ved lykten. Hun falt og slo hodet i asfalten. Ifølge kvinnen kan hun ikke se for seg hvordan hun kunne opptrådt annerledes, for hun kjører svært forsiktig. Ifølge siktede har ingen skyld i denne hendelsen, det var et uhell.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, kom til at det var skjellig grunn til å mistenke kvinne etter siktelsen. Samtidig kom retten til at det var knyttet noe usikkerhet til om kvinnen har opptrådt uaktsomt.

Retten viste også til at kvinnen har kjørt bil siden slutten av 1970-tallet, at det ikke foreligger noe informasjon om overtredelser av veitrafikkloven og at kvinnen ikke utgjør en trafikksikkerhetsrisiko. Det ble også lagt vekt på at hendelsen var mindre alvorlig og at det foreligger få bevis i saken. I tillegg ble det vist til at kvinnens førerkort har vært beslaglagt i halvannen måned.

Etter en samlet vurdering kom retten til at fortsatt førerkortbeslag ville være et uforholdsmessig inngrep og kom til at den ikke skulle ta påtalemyndighetens begjæring til følge.

