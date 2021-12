Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 32 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et beløp på 256.000 kroner i skyldig skatt, moms og NRK-lissens.

32-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak. Han forklarte i retten at han ikke hadde forventet at han skyldte dette beløpet, at han var en god arbeidsgiver, men ikke noe flink til å drive sitt eget firma og at det var en feil av ham å starte dette firmaet.

«Utleggsforretning ble avholdt 27.10.21 med intet til utlegg. Insolvenspresumsjonen foreligger. Saksøkte har ikke sannsynliggjort at han likevel er solvent. Konkurs blir da å åpne. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble den avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 8. februar neste år.

[ Gårdbrukerfirma ble tvangsoppløst ]