Kvinne hadde planter

Den 40 år gamle kvinnen erkjente delvis straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Tirsdag 15. desember i en bolig i Stavanger, oppbevarte hun til sammen 449,55 gram cannabisharpiks, to marihuanaplanter og omkring ni gram marihuanablader, samt en mindre mengde kokain. Samme dag oppbevarte hun også diverse dopingmidler i boligen sin.

Når det gjaldt cannabisharpiksen nektet kvinnen for at denne var hennes. Retten kom imidlertid til at hun skulle dømmes for forholdet da tiltalen omhandlet oppbevaring – og at kvinnen viste om at cannabisharpiksen var plassert i kjøkkenskapet hennes.

I januar i år innførte hun også diverse dopingmidler i en postforsendelse fra Singapore til Norge.

I tillegg kom retten til at hun skulle dømmes for å ha brukt kokain, amfetamin og hasj forut for 12. desember i fjor.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på personlige forhold og at kvinnen nå er i en positiv rehabiliteringsfase.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 120 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Hun ble også dømt til å betale 6000 kroner i saksomkostninger.

