Fikk kjøreforbud og gebyr for overlast

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon torsdag formiddag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I tillegg til kontrollerte kjøretøy ble det utført 29 forenklede kontroller, det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet.

Resultatet etter vinterutrustningskontrollen var a stort sett alle som var inne til kontrollplassen hadde med seg riktig antall snøkjettinger og påbudte vinterdekk.

Et kjøretøy fikk kjøreforbud for overlast. Det ble gitt et overlastgebyr på 5700 kroner til eieren av kjøretøyet. Sjåføren måtte laste av for å komme ned i lovlig vekt.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

Under trafikkontrollen ble det også utført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. To varebiler fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Det var snakk 300 kilo og 200 kilo over den lovlige vekten som bilene var registrert for. Sjåførene måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt før videre kjøring.

