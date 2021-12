Må ut med 50.000 kroner etter at han ble stoppet av politiet

35-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

Torsdag 8. april 2021 omkring klokken 23.30, på forskjellige veier i Stavanger, førte han personbil til tross for at han var påvirket av amfetamin og kokain. Rusmiddelprøve tatt omkring klokken 01.15 viser en påvirkning tilsvarende over 0,5 i promille.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder blodprøveanalyse og sakkyndig erklæring som legger til grunn at siktede med all sannsynlighet, dvs. sterkeste grad av sannsynlighet, hadde en ruspåvirkning tilsvarende minst 0,5 i promille. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet grovt uaktsomt», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 16 dager og en bot på 50.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder regnet fra den 8. april i år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Skal ha hatt 47 gram amfetamin, 10,6 gram MDMA, 186 ml GBL, 440 ml GHB og dopingmidler ]