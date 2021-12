Vil ta 5.867.934 kroner fra mann

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en mann i 50-årene fra Jæren.

Tiltalen lyder blant annet på grov økonomisk utroskap. I perioden 10. januar 2017 til 17. september 2019 skal han i egenskap av styreleder og daglig leder i et firma på Jæren ha handlet i strid med selskapets interesse ved at han uberettiget overførte minst kr 10.803.013 kroner av foretakets midler til egne konti og brukte dette til formål som var foretaket uvedkommende.

Tiltalen lyder også på grovt skattesvik ved at mannen skal ha levert uriktige selvangivelse for inntektsårene 2017, 2018 og 2019 der han skal unnlatt å oppgi skattepliktig utbytte der skatteunndragelsen skal være henholdsvis 1.114.132 kroner, 1.850.468 kroner og 319.978 kroner.

Tiltalen lyder også på overtredelse av bokføringsloven.

I perioden fra 1. januar 2017 fram til firmaet gikk konkurs i 2020 i egenskap skal han ha unnlatt å føre, eller sørge for at bokføringen gav, et korrekt og fullstendig bilde av virksomheten, blant annet ved at innbetalinger i henhold til avtaler skal være ført som personlige innskudd fra ham selv.

«Overtredelsen anses grov idet det er brukt villedende informasjon og forholdet har pågått over lang tid», heter det i tiltalen.

Det er satt av fem dager til saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, 17. januar neste år. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndraging av 5.867.934 kroner samt erstatning med 1.650.500 kroner til konkursboet til firmaet der mannen var daglig leder og styreleder.

