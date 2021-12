Kvinne stoppet på parkeringsplass med 2,27 i promille

Kvinnen i 60-årene kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

4. august i år, omkring klokken 12.00, kjørte hun bil på parkeringsplassen til en dagligvarebutikk i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av henne viste en promille på 2,27.

«Retten viser til siktedes forklaring om at hun visste at hun hadde drukket sprit og vin i forkant av kjøringen. Videre drakk hun alkoholholdig øl uten å spørre hva slags øl hun drakk. Det må betraktes som uaktsomt. Ettersom hun drakk fram til morgenkvisten og deretter kjørte rundt klokken 12.00 samme dag uten å tenke over at hun fortsatt kunne være beruset, har hun uaktsomt kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand», heter det i dommen.

Retten fant både den høye promillen og det at hun hadde kjørt på en parkeringsplass som skjerpende. Samtidig fikk hun noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 29 dager og 45.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i 30 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

