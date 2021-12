Skal ha blitt slått av 17-åring slik at han besvimte

14. desember i år må 17-åringen møte i Sør-Rogaland tingrett med foreldrene sine som verger.

Bakgrunnen for det er at han er tiltalt for å ha skadet en annens kropp.

Ifølge tiltalen skal voldsepisoden ha funnet sted 18. juni i år, omkring klokken 22.55 i Sandnes. Der skal han ha slått fornærmede én gang med knyttet neve i ansiktet. Dette førte til at fornærmede besvimte og fikk et dypt kutt i ansiktet som måtte sys med flere sting.

Tiltalen lyder også på vold mot en politibetjent. Da politibetjenten klokken 22.55 samme dag skulle pågripe ham for kroppsskade skal han ha sparket politibetjenten to ganger i låret for å hindre pågripelsen.

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot 17-åringen. Hun har tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede i forbindelse med at saken skal opp i retten.

