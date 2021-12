Drakk konjakk og øl, kjørte til butikken og tok en øl på puben før han hentet en pizza og kjørte hjem

Den 53 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett.

Kjøringen fant sted 8. oktober i år, omkring klokken 18.30. En blodprøve tatt av ham klokken 19.07 viste at han hadde kjørt med 1,22 i promille.

I retten forklarte 53-åringen at han den aktuelle dagen hadde drukket to glass konjakk og tre eller fire halvlitere med øl. Så kjørte han ned til butikken. Etter dette tok han en øl på puben, før han kjørte til et pizzasted for å hente en pizza og kjøre hjem.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og Oslo universitetssykehus analyseresultat datert 21.10.2021, som viste 1,22 promille ved prøve tatt klokken 19.07. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet i det minste uaktsomt. Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for pådømmelse etter straffeprosessloven § 248 er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffutmålingen la retten vekt på at 53-åringen tidligere er dømt for promillekjøring og kom til at dette var skjerpende. Samtidig ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 45 dager og en bot på 40.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og tre måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

