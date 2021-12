Fyll, vold og ruspåvirket kjøring

Sør-Vest politidistrikt opplyser på Twitter at klokken 22.45 fredag kveld fikk de melding om at et kjøretøy hadde kommet kjørende til en adresse nær Haugesund sentrum.

– Fører klarte ikke å parkere bilen og falt idet han gikk ut av bilen. Politiet kjørte til stedet, og mistenkte – en mann i begynnelsen av 80-årene, blåste til over lovlig verdi i alkometeret, skriver politiet.

Nødvendige prøver er tatt på legevakten, og førerkortet er beslaglagt. Mannen anmeldes for forholdet.

Utøvde vold mot vekter

Klokken 23.25 fredag fikk Sør-Vest politidistrikt melding om ordensforstyrrelse ved et utested i Stavanger sentrum.

– To berusede menn kranglet og vekterne på stedet hadde behov for bistand fra politiet, skriver de før de fortsetter:

– Én av de mistenkte, en mann i midten av 30-årene, ble anmeldt for å ha utøvd vold mot en vekter.

Politiet foretok avhør på stedet, og mistenkte ble bortvist fra sentrum fram til lørdag klokken 08.00. Sak er opprettet.

Klokken 01.40 fikk politiet melding om at en mann var utsatt for en voldhendelse i Sandnes sentrum. De fikk kontakt med fornærmede, som er en mann i 30-årene.

– Han var slått i ansiktet, men ønsket ikke å forklare seg for politiet, skriver de på Twitter og legger til at mannen ble kjørt til legevakten for behandling.

Sak er opprettet.