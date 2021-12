Dyrket cannabis i boligen sin

Mannen i 50-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Der erkjente han at han forut for lørdag 13. juni i fjor i boligen sin i Gjesdal, tilvirket han cannabis ved at han dyrket seks cannabisplanter med totalt 233,6 gram grønt tørket cannabisholdig plantemateriale med anslagsvis 27 gram røykbart materiale per plante, som til sammen ga 162 gram røykbart materiale. I tillegg dyrket han fram og oppbevarte 130,14 gram grønt tørket plantemateriale (toppskudd og blader). Samlet mengde røykbar cannabis utgjorde 292,74 gram.

«Siktede skal domfelles for tilvirkning av totalt 292,74 gram cannabis. Allmennpreventive hensyn tilsier at det skal reageres strengt ved tilvirkning av narkotiske stoff av noe mengde, særlig sett hen til den spredningsfare som foreligger. Det foreligger spredningsfare selv om siktede har forklart at han har tilvirket cannabisen til eget bruk», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel.

Dermed ble straffen fengsel i 60 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han fikk også inndratt en lampe som var brukt i forbindelse med dyrkingen.

