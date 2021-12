Gutt (16) kjørte med promille

16-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett.

8. oktober i år, omkring klokken 23.30, førte han en kjøretøy til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av 9. oktober, klokken 00.15 viste en alkoholpåvirkning på 1,08 promille.

«Ved straffeutmålingen legger retten i skjerpende retning vekt på at siktede hadde med seg tre passasjerer i kjøretøyet som for øvrig kun er registrert for to personer. Både passasjerene, siktede selv og eventuelle andre gående eller kjørende personer ble utsatt for fare. Det er videre skjerpende at kjøringen endte med trafikkuhell med betydelig materiell skade som følge. Siktede ble også påført personskade», heter det i dommen.

Retten mente at forholdet var så alvorlig at straffeutmålingen ligger i grenseland mot ubetinget fengselsstraff.

«Formildende omstendigheter som siktedes unge alder samt hans uforbeholdne tilståelse og samtykke til tilståelsesdom tilsier imidlertid at det kan reageres med betinget fengselsstraff», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager med en prøvetid på to år, samt en bot på 7500 kroner.

Han mistet også førerretten i 20 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

