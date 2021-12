Bestilte nye kjennemerker og satte disse på avregistrert bil

Den 34 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Sandnes tinghus.

23. oktober i fjor kjørte mannen på Jærvegen i Klepp da han ble stoppet av politiet. Bilens hans var da utstyrt med et kjennemerke som kun hadde bokstaver. Da politiet gjorde søk i sine systemer fikk de ikke noe treff på dette. 34-åringen forklarte til politiet at både kjennemerket og bilen var hans.

Noen dager senere ringte en politibetjent til veivesenet og fikk da opplyst at skiltet med bokstaver var bestilt og utstedt til 34-åringen, men at skiltene ikke var registrert på noen bil. Vegvesenet opplyste videre til politibetjenten at bilen som 34-åringen hadde kjørt var avregistrert da den ikke var EU-godkjent.

«Ved bevisvurderingen har retten lagt avgjørende vekt på vitneforklaringen fra politibetjenten som retten ikke har noen grunn til å trekke i tvil. Basert på hans forklaring er det ikke tvilsomt at tiltalte har påsatt bilen sin falske skilter i straffeloven § 361 første ledd bokstav b sin forstand», heter det i dommen.

Retten var heller ikke i tvil om at 34-åringen var klar over at den aktuelle bilen ikke var registrert med kjennemerket med bokstaver og at disse skiltene derfor var falske. I den forbindelse viste retten til at bilen tidligere hadde blitt avregistrert som følge av manglende EU-godkjenning, og til at kjennemerket med bokstaver ikke var registrert på bilen.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Straffen ble en bot på 15.000 kroner og han ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

