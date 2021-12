Skal ha hatt 47 gram amfetamin, 10,6 gram MDMA, 186 ml GBL, 440 ml GHB og dopingmidler

En 52 år gammel mann fra Stavanger er tiltalt for oppbevaring av narkotika med mer.

Politiet skal ha vært i boligen til mannen på kveldstid den 7. juli i fjor. Der skal han ha oppbevart 47 gram amfetamin, 10,6 gram MDMA, 186 ml GBL, 440 ml GHB 23 kapsler med narkotisk virkestoff.

I tillegg skal det ha blitt funnet to hetteglass og 200 tabletter med dopingmidler, tilsvarende 45 dagsdoser.

Han skal også ha vært i besittelse av to stjålne sykler, et elektrosjokkvåpen og en hagle.

7. juli skal han også ha blitt stoppet på Revheimsveien. Ifølge tiltalen kjørte han bil til tross for at han var påvirket av oksykodon og amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

Også 1. februar i år skal han ha kjørt bil i Stavanger til tross for at han var påvirket av berusende eller bedøvende middel tilsvarende over 0,5 alkoholpromille.

Begge kjøreturene skal ha funnet sted uten at 52-åringen har gyldig førerkort.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 11. januar neste år.

[ Fire menn skal ha tatt seg inn i bolig ved å knuse rute med steinblokk ]