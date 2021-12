Tatt i 146 km/t i 70-sone

Den 31 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

25. juni i år kjørte 31-åringen motorsykkel fra Stavanger på Rv 13 ved Årdalsvannet i Årdal. Det var godt vær og tørr asfalt. På strekningen ved Årdalsvannet hadde utrykningspolitiet fartskontroll. Fartsgrensen på strekningen er 70 km/t. Politiet hadde kikkert montert på stativ i tillegg til laser, begge deler plassert i en skråning slik at måling av trafikantene ble foretatt bakfra.

31-åringen har forklart at han var kjent med fartsgrensen på stedet og at han var klar over at han kjørte for fort. Han er av den oppfatning at han kjørte i omkring 90–100 km/t, men uten at han kan være sikker på dette.

Politibetjenten, som foretok lasermålingen, forklarte i retten at han hørte lyden av en motorsykkel før han så den. Da sykkelen kom inn i synsfeltet til politibetjenten, la føreren seg ned på styret og så ut til å gi fart idet han passerte. Politibetjenten forklarte også at han både så og hørte akselerasjonen fra sykkelen og at føreren hadde en lett gjenkjennelig kjøredress. Lasermålingen viste en hastighet for på 146 km/t.

31-åringen ble stanset av en annen politibetjent, førerkortet ble beslaglagt uten samtykke og uten at føreren erkjente straffskyld for fartsovertredelse.

«Retten legger etter bevisførselen til grunn at tiltalte kjørte motorsykkel på den aktuelle strekningen ved Årdalsvannet i en hastighet på 146 km/t. Retten legger således måleresultatet til grunn og viser herom til illustrasjonsmappe med fotodokumentasjon, forklaring fra politibetjenten, samt laserloggskjemaet fra målingen», heter det i dommen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager.

Han mistet også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 31 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

