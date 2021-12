Skal ha kjørt varebil mens han var påvirket av cannabis

Saken mot en 48 år gammel mann fra Stavanger skal opp i Stavanger tinghus 7. desember i år.

Tirsdag 9. mars år, omkring klokken 13.05, på Tjensvoll i Stavanger skal han ført en varebil til tross for at han var påvirket av THC. En blodprøve tatt av ham samme dag klokken 13.31 skal ha vist en konsentrasjon av THC i blodet på 0,0144 mikromol per liter blod, noe som tilsvarer over 0,5 i alkoholpromille.

Onsdag 17. mars i år omkring klokken 10.30 skal han ha ført den samme varebilen i Sandnes. En blodprøve tatt av ham samme dag klokken 11.08 skal ha vist en konsentrasjon av THC i blodet på 0,0171 mikromol per liter blod, noe som tilsvarer over 0,5 i alkoholpromille.

29. juni i år skal han også ha kjørt varebilen på Motorveien i Stavanger mens han skal ha benyttet en mobiltelefon under kjøringen.

