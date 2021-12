Mann skal ha stjålet fra boliger og butikker.

Det er politiadvokat Terese Braut Våge som har tatt ut tiltale mot en 43 år gammel mann fra Egersund.

Den går blant annet på at han skal ha tatt seg inn i leiligheten til en kvinne 6. mars i år.

I tillegg er 43-åringen tiltalt for en rekke tyverier.

22. mars i år skal han ha vært i en dagligvarebutikk i Sandnes. Her skal han ha stjålet en sekspakning med øl til en verdi av 346 kroner. 12. juni i år, mellom klokken 10.30 og klokken 19.00 skal via et vindu ha tatt seg inn i en bolig i Egersund. Der skal han ha stjålet en flaske med whisky og to kartonger med vin.

22. juli i år, omkring klokken 03.10, skal han tatt seg inn i bakgården på et utested i Egersund og stjålet en miksepult og en iPad. Samme natt skal han også tatt seg inn på et serveringssted hvor han tok en tipskrukke med penger. I løpet av denne natten skal han også ha brutt seg inn i en butikk ved å bryte opp en dør. Utbyttet skal ha vært en bærbar PC og tre vesker. Han skal også ha brutt seg i en annen butikk i Egersund denne natten, men lyktes ikke å stjele noe, da alarmen gikk mens han var i butikken.

På formiddagen 22. juli i år skal 43-åringen ha vært i besittelse av en jakke som var stjålet fra en sportsbutikk, og 14. mai i år var han i besittelse av en kniv og en øks.

Saken skal opp i Egersund tinghus 24. februar neste år. I den forbindelse er det tatt forbehold om inndragning av en kniv og en øks.

