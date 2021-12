Tok førerkortet fra kvinne

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten til en 26 år gammel kvinne, og at kvinnens førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot henne er endelig avgjort, men ikke utover 04. mai 2022.

26-åringen har forklart at hun hadde brukt rusmidler kvelden før, men at hun ikke var påvirket da hun kjørte, og at dette også ble bekreftet på legeundersøkelsen

«Retten mener at det er skjellig grunn til mistanke, og viser til at spyttprøve tatt på stedet gjorde utslag på amfetamin/metamfetamin og cannabis. Siktede ble stoppet fordi politiet reagerte på kjøringen og så i sine systemer at hun hadde blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring kort tid før. Siktede har også forklart at hun hadde brukt stoffer kvelden før. Dette, og særlig utslaget på spyttprøven, gjør at retten mener at det foreligger skjellig grunn til mistanke», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at den skulle ta påtalemyndighetens begjæring om midlertidig tilbakekall av førerretten og om fortsatt beslag av siktedes førerkort til følge, men ikke for lengre tid enn 04. mai 2022 uten ny kjennelse.

