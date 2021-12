Må betale 12.000 kroner for å ha sendt én melding

Mannen i 20-årene erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

30. oktober i fjor, omkring klokken 22.05, sendte han en melding til eksen til tross for at han ilagt besøksforbud overfor henne den 20. oktober i fjor.

For dette har han fått et forelegg på 12.000 kroner som han har nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken har kommet for retten.

Meldingen han sendte hadde ordlyden «Eg vet eg ikke har låv å konkata deg på noge så hels måte me kan eg få snakka me dåttår mi i mårå takk på fårhån mel meg vis du vil».

«Å sende en tekstmelding til fornærmede er en aktiv handling rettet mot henne, og er et klart brudd på besøksforbudet. Meldingen var rettet mot henne og ikke datteren, i motsetning til det forsvarer anfører, og skulle den anses å være rettet mot datteren ville den like fullt ha vært et brudd på besøksforbudet når meldingen var sendt til fornærmede. Tiltalte har erkjent handlingen, men erkjenner ikke straffskyld da han synes det blir for dumt å betale 12.000 kroner for å ha sendt en melding», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet og at straffen skulle være en bot på 12.000 kroner.

