Klokken 17.04, tirsdag ettermiddag, fikk politiet melding om et trafikkuhell på E39. Ulykken skal ha skjedd like nord for avkjøringen til Solasplitten, i nordgående retning på motorveien.

To biler er involvert, og ifølge politiet er det snakk om en mulig påkjørsel bakfra.

Det er ingen personskade.

Politiet er på stedet, og trafikken går tregt forbi stedet.

Klokken 17.30 er kjøretøyene borte fra motorveien og trafikken går som normalt.