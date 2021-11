Fire menn skal ha tatt seg inn i bolig ved å knuse rute med steinblokk

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot fire menn på 39, 32, 31 og 24 år. Den lyder på at de 19. desember i fjor, omkring klokken 14.40 oppsøkte de som gruppe en bolig i Sandnes. Utenfor inngangsdøren skal de ha ropt «lukk opp døren» da to kvinner kom til syne.

Samtidig skal 39-åringen holdt opp en steinblokk og vist med bevegelser at han ville kaste denne gjennom vinduet på inngangsdøren. I tillegg skal en av de andre ha holdt et våpen eller en våpenetterligning.

Like etterpå skal de ha tatt seg inn i boligen ved at 39-åringen faktisk kastet steinblokken gjennom ruten på inngangsdøren.

Etter at de hadde tatt seg inn i boligen skal de ha tvunget to menn som befant seg der til å sette seg ned ved at de opptrådte aggressivt og at det ble rettet et våpen eller en våpenetterligning mot dem. Samtidig skal boligen, til kvinnen som bodde der, ha blitt ransaket. 39-åringen skal også ha tatt tak i kvinnen og kastet henne/dyttet henne, slik at hun traff listen til baderomsdøren og falt i gulvet.

Samme dag skal også 39-åringen ha blitt pågrepet med litt over ni gram kokain i lommen.

Da 24-åringen ble pågrepet samme dag skal han også ha ødelagt diverse inventar i cellerommet på en politibil.

Også 23. desember i fjor skal 39-åringen ha oppbevart narkotika. Denne gangen skal han ha hatt 5,14 gram amfetamin

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Sør-Rogaland tingrett 6. desember i år.

