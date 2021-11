Skal ha slått kona og ungene med ledning

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot en 37 år gammel mann fra Jæren.

Den lyder på at han i perioden fra april 2017 til 31. desember 2018 skal ha mishandlet kona og barna deres.

Når det gjelder kona skal han gjentatte ganger ha slått henne med en ledning. Han skal også gjentatte ganger ha slått henne i ansiktet med flat hånd, dyttet henne eller sparket henne, samt vært voldelig mot deres felles barn i hennes nærvær.

Når det gjelder ungene skal han gjentatte ganger ha slått dem med en ledning under fotsålen og slått dem i ansiktet med flat hånd.

Tiltalen lyder også på at mannen skal ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år. Dette ved at han gjentatte ganger skal ha tatt på brystene til den ene datteren.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 31. januar neste år. Ifølge tiltalen vil eventuelle krav om erstatning bli framsatt av de fornærmedes bistandsadvokat.

